Guns N' Roses escribe un nuevo capítulo en River

Allí seguramente desfilarán clásicos como "Welcome to the Jungle", "Patience", "Used to Love Her", "November Rain", "Paradise City", "Don´t Cry", "You Could Be Mine" y "Sweet Child of Mine", entre tantos.

El concierto llega a cinco años de su último show en el país, cuando en octubre de 2017 actuó en el Estadio Único de La Plata junto a The Who, y a 30 de su primer desembarco, aquel que tomó ribetes novelescos a partir de fábulas previas lanzadas desde la prensa amarillista, que, de manera increíble, se convirtieron en una cuestión de Estado.

Corte de calles

El show generó cortes de tránsito sobre calles y avenidas en el barrio porteño de Núñez, informaron hoy fuentes viales. El recital está programado para las 21, y para facilitar el ingreso del público al estadio de River, se dispuso un operativo con cortes sobre las avenidas Udaondo y del Libertador, Figueroa Alcorta, la calle Monroe y el acceso al puente Labruna.

También sufren restricciones la avenida Lidoro Quinteros y Ernesto Bavio. En la zona se encuentra personal de Tránsito y Policía de la Ciudad para asistir a los conductores.