Detuvieron a L-Gante en un country de Moreno

Otra causa por tenencia de armas de fuego

No es la primera vez que L-Gante es denunciado por tenencia de armas de fuego. El cantante también había sido denunciado ante la Justicia por sus vecinos, a principios de febrero de 2022, tras protagonizar un violento episodio en el que habría efectuado un disparo de arma de fuego, seguido de amenazas de muerte.

En ese momento, se presentó ante la Fiscalía 9 de General Rodríguez para una audiencia y, tras negarse a declarar, habló ante la prensa y hasta interpretó un adelanto de una canción, en la que habla de su estado ante la repentina fama.

El trapero fue acusado, en ese momento, de haber atacado a un vecino del barrio Bicentenario, de General Rodríguez. Primero, señaló al joven por tener la intención de robar la propiedad donde ahora solo vive su madre. Tras el episodio, fue denunciado por amenazas y uso de arma de fuego.

Al declarar, en febrero de 2022, el cantante se quejó de la “payasada” de la causa. “Me están mirando casi dos millones de personas las historias de Instagram, así que me enfoco en mi carrera”, dijo, y cantó una líneas de un tema que estaba a punto de lanzar: “Nosotros lo hacemos cerrando. Los gatos la cuentan. Los giles comen tan tan tan. Me critican por ser de abajo, de perfil bajo. Yo no me atajo y me pongo a volar”.