La historia de Amigos, el gran himno que Marciano Cantero grabó para su hijo

De hecho, en una entrevista con Canal 9 Televida, el año pasado Marciano Cantero comentó: “Fue algo muy bonito el origen de esta canción, porque acababa de ser padre de mi hijo Javier y era un bebé y el sentimiento que tenía era muy puro y el objetivo de la canción fue que conforme pasaran los años siguiéramos siendo amigos, más allá de padre e hijo, siempre fuéramos amigos. Cuando empecé a escribir la canción, me di cuenta que era una atrevimiento me estaba metiendo con la amistad que es un bien absoluto, afortunadamente como la motivación era mi hijo, la pureza, los sentimientos están y nunca me imaginé que se iba a transformar en una suerte de himno a la amistad”.