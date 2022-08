María Becerra y Rei blanquearon su noviazgo

La confirmación del romance llegó a través de un vivo de Instagram. “Mi suegra, la más linda es”, fue el comentario que gatilló la “nena de Argentina” a la vista de todos. “Fijame este comentario que me voy a morir muerta. Mi amor, la más hermosa sos vos, no me hagan hablar”, contestó la mujer.

“Mi Angelina Jolie”, lo que provocó risas. Como respuesta, el cantante besó la cámara y dijo: “Yo tengo a las dos morochas más lindas, para que sepan nomás. Las dos están en el vivo, una detrás de la pantalla y otra de este lado”.