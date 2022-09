Desestimaron por segunda vez la demanda del bebé de Nevermind

El juez Fernando Olguín desestimó la denuncia porque Elden sabía que era el protagonista de ese álbum desde hace más de 10 años y había tardado demasiado en hacer su reclamo.

El pasado enero, el mismo magistrado rechazó una primera demanda de Elden porque no presentó dentro del plazo establecido su respuesta a la petición de los exintegrantes y herederos de Nirvana para que el caso no siguiera su desarrollo judicial.

Olguín se mostró entonces abierto a enmendar su decisión si el querellante presentaba una nueva demanda, que finalmente fue desestimada.

"Nevermind" es el disco más exitoso de Nirvana y sirvió como disparador para la explosión de la música grunge.

Nirvana - Something In The Way (Audio)