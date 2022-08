Ozzy Osbourne reveló que dejó las drogas después de hablar una hora con un caballo

“Solía tragarme puñados de pastillas a la vez. El final llegó cuando volvimos a Inglaterra. Tomé 10 tabletas de ácido y luego salí a caminar por el campo. Terminé quedándome allí hablando con este caballo durante aproximadamente una hora. Al final, el caballo se dio la vuelta y me dijo que me fuera a la mierda”, confesó el músico al Daily Star.

En ese momento, Ozzy pensó: “Suficiente para mi”. Y prometió no drogarse nunca más de esa manera. En aquella época, Osbourne no se rehusaba a las “costumbres” estadounidenses: “En ese momento en Estados Unidos a la gente le gustaba mucho mezclar sus bebidas con ácido. A mí no me importaba”.

Su amigo e integrante de Black Sabbath Geezer Butler confirmó a Classic Rock que la banda ingresó en el mundo de las drogas cuando estaban trabajando en su cuarto disco en Los Ángeles.

Habían ido a la casa de unas jóvenes en California. Ellas les convidaron psilocibina y los músicos británicos no dudaron en aceptar el regalo. “Simplemente lo tomé, yo, Ozzy y estas chicas. Ozzy fue a nadar en el océano, al menos eso pensó, pero todavía estaba en la playa, agitándose en la arena”, reveló Butler.