Reina Isabel II: Queen recordó su legado en las redes sociales

Roger Taylor, de 73 años, escribió en su Instagram, bajo un fondo negro: "RIP nuestra maravillosa Reina… la vamos a extrañar!". Brian May, de 75 años, escribió por su parte en una publicación en su cuenta de Instagram: "RIP Reina Elizabeth. Qué vida extraordinaria! Bri y Anita".

Queen solía cerrar sus conciertos con el himno británico "God Save The Queen" en una versión con arreglos de Brian May, que originalmente publicó en el álbum "A Night At The Opera" (1975).

El guitarrista de Queen también fue condecorado con el título de comandante de la Orden del Imperio Británico. El músico recibió la distinción en una ceremonia en el palacio de Buckingham.

En la ceremonia, Isabel II bromeó con el músico sobre su interpretación del himno nacional británico desde la azotea del palacio de Buckingham en 2002, durante la celebración del jubileo de oro de la monarca.

Según el compositor de "We Will Rock You", la reina le comentó en el encuentro: "Hace un poco más de calor aquí abajo que en el tejado, no?".

Asimismo, la monarca se interesó por las giras musicales del componente de Queen. "Me preguntó si aún disfruto de hacer giras". Además, May le rindió tributo a su amigo Freddie Mercury: "Creo que Fred estaría muy orgulloso".

