¿Será? Filtran una parte de la supuesta letra de la BZRP Music Session de Shakira

Como una estrategia promocional para encender los rumores, ayer sobrevolaron avionetas por la ciudad balnearia de Mar del Plata con pancartas que decían "una loba como yo, no esta pa' tipos como tú" junto a la fecha 11 de enero de 2023, según algunas fotos viralizadas en internet.

https://twitter.com/ShakiraMedia/status/1612470195485802497 Una loba como yo no está pa’ tipos como tu! 01/11 pic.twitter.com/KGyWeD3sqq — ShakiraMedia (@ShakiraMedia) January 9, 2023

Según se supo, la nueva canción impactará de lleno no solo en el mundo de la música, sino también en el del fútbol: la cantante haría mención a su separación con el ahora exfutbolista catalán Gerard Piqué, incluidas algunas menciones para su actual pareja.

La expectativa es tan grande que comenzó a filtrarse la supuesta letra del tema. Según se viralizó en las redes sociales, uno de los párrafos de la canción diría: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú / Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique / Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me suplique / Entendí que no es culpa mía que te critiquen / Yo solo hago música, perdón que te salpique”.

El productor musical cerró el año pasado como el argentino más escuchado del mundo, según datos oficiales de Spotify, la plataforma de música con más de 456 millones de usuarios en todo el mundo.

En tanto, la compositora y cantante Shakira lanzará este año su duodécimo álbum de estudio "Monotonía", que ya tuvo dos anticipos ("Te felicito" y el que da título al disco que la reúne con el puertorriqueño Ozuna y se conoció el 19 de octubre pasado).