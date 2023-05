Murió Andy Rourke, bajista de The Smiths

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Johnny Marr (@johnnymarrgram)

The Smiths

Junto a Marr, Rourke forjó la instrumentación clásica de The Smiths con sus inconfundibles líneas de bajo ágiles y melódicas, que a veces ocupaban un lugar central en canciones como "Heaven Knows I'm Miserable Now". Como recuerda Pitchfork, para sus composiciones Rourke también se inspiró en géneros vecinos como el pop y el post-punk, algo que queda reflejado en discos como The Queen Is Dead y el riff de bajo de “Barbarism Begins at Home”. Estos componentes hicieron que, pesar del contenido melancólico y muchas veces luctuoso de las letras de Morrissey, las canciones tuvieran el ritmo necesario para ser bailadas.

Colaboraciones con otros artistas

Luego de la ruptura de The Smiths, Rourke tocó con Moz en sus inicios como cantante solista y colaboró con otros artistas como Sinéad O'Connor y The Pretenders. También fue parte del supergrupo Freebass junto otros bajistas de Mánchester, en este caso Mani de The Stone Roses y Peter Hook de New Order. Sin duda alguna, la muerte de Rourke es una pérdida irreparable para la música y su legado perdurará en la historia del rock.