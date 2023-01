El magnífico Tiny Desk de The Smile

The Smile inició el año con el estreno de su concierto para Tiny Desk. Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner interpretaron tres canciones de su disco debut, A Light for Attracting Attention, junto al saxofonista Robert Stillman. En los 15 minutos de la presentación, grabado en el habitual escenario de las oficinas de la radio, el grupo tocó "Pana-vision", "The Smoke" y "Skrting on the Surface". Podés verlo al final de esta nota.