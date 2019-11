Alberto Fernández presentó el Acuerdo Federal "Argentina contra el Hambre"

Lo hizo junto al diputado Daniel Arroyo, quien suena como eventual ministro de Desarrollo Social si Fernández accede a la Presidencia de la Nación.

"Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica", aseguró Alberto durante el acto, al que también asistieron el titular de la CTEP Juan Grabois, el diputado Felipe Solá y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, entre otros dirigentes.

"Tenemos que incorporar a los que se quedaron afuera de la Argentina. La mayor vergüenza del país es el hambre entre nosotros y no puede ser que en el país del pan y la leche esos productos no estén en la mesa de los argentinos", consideró el ex jefe de Gabinete.

"Representamos a los que la están pasando mal, a los sectores que padecen hambre. Representamos a los que quieren una Argentina más justa", concluyó Fernández.

Leé el Acuerdo completo:

Antes de la presentación del Acuerdo, el presidente de la COPAL y vicepresidente segundo de la UIA, Daniel Funes de Rioja, aseguró que el sector alimenticio está dispuesto a "hacer las donaciones de alimentos siempre y cuando la situación mejore" y dijo compartir con Fernández su preocupación "por la situación social" y la importancia de impulsar "una agenda de producción".

Funes de Rioja hizo referencia de esta manera a la propuesta de Alberto que busca que las empresas alimenticias donen el 1% de su producción para paliar la situación social.

"Las empresas alimentarias estamos dispuestas a ayudar en lo social. Tendremos que escuchar a Arroyo, que tiene mucha experiencia en este tema, pero estamos dispuestos a confluir caminos", aseguró el dirigente de la UIA.

En declaraciones a FM Futurock, Funes de Rioja adelantó que analizarán la propuesta en los próximos días con Arroyo, actual diputado nacional y ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación, principal referente del Frente de Todos en el tema.