Bettina Romero quedó cerca de ser la primera intendenta de Salta

"Quiero agradecer a cada uno de mis vecinos y vecinas que creyeron y apostaron a nuestro proyecto, que es el proyecto de una Salta más inclusiva, dinámica e integrada", aseguró Romero en su discurso.

"Toda la vida soñé con este momento y, por eso, quiero agradecerles a todos los que en estas PASO confiaron en mí", dijo, y agregó que “esto es porque la mayoría somos vecinos, hombres y mujeres de familias que viven en distintos barrios de Salta desde muy chiquitos".

"A mis padres que me enseñaron sobre el valor y la responsabilidad que tenemos que darle a las cosas que hacemos. A Pancho, mi esposo, con quien me une el amor por hacer y nuestro mayor logro, que fue la familia que armamos con Félix, Allegra y la pequeña Esmeralda". También reconoció en el triunfo a sus militantes y equipo de trabajo, y dijo que “muchos de ellos me acompañan hace años y otros hace poco; hemos aprendido juntos y todos saben la enorme y hermosa responsabilidad que empezamos a transitar hoy".

Primera intendenta de Salta desde 1857

Desde la creación de la Municipalidad de Salta en 1857 nunca una mujer tuvo la oportunidad de conducir los destinos de la Ciudad. El primero fue Juan Manuel Arias Cornejo, quien gobernó entre enero de 1857 y diciembre de 1858. Luego se sucedieron cien jefes comunales, entre intendentes, intendentes interinos e interventores.