Macri ratificó que está en contra del aborto legal

"Es mi convicción, yo siempre he creído eso", dijo el mandatario en una extensa entrevista con Canal 10 de Tucumán, al ser consultado sobre sus declaraciones del fin de semana en apoyo de esa postura.

"Pero a la vez soy un defensor de la democracia, creo que las cosas se tienen que debatir sin agresión, sin posiciones extremas, escuchando al otro", agregó enseguida.

Macri consideró que "cada día hay que sentarse debatir y escuchar posiciones" en todos los temas, y opinó que "no va a existir la Argentina que queremos si seguimos fracturados".

El pasado sábado, Macri se pronunció "a favor de las dos vidas", en un claro rechazo a la legalización del aborto, durante la marcha del "Sí, se puede" que se realizó en Mendoza, como parte de la campaña en busca de su reelección en los comicios del 27 de octubre próximo.

El Presidente se presentó en el Parque O’Higgins, en donde fue recibido por el gobernador Alfredo Cornejo y por el gobernador electo Rodolfo Suarez. Al mandatario lo acompañó su mujer, Juliana Awada.

En la concentración, un cartel llamó la atención de Macri, que al no alcanzar a leer dijo: “¿Qué dice ahí? No veo, no veo. ¿Qué dice? Ah, claramente a favor de las dos vidas. A favor de las dos vidas”, expresó el jefe del Estado al sostener su postura en contra del aborto legal.

Tras la declaración del Presidente en Mendoza, la candidata a vicepresidenta del Frente Nos, Cynthia Hotton, le reclamó a Macri que “prohíba la venta libre” de la droga misoprostol porque “es abortiva”.

“Me alegro mucho por las expresiones del presidente Mauricio Macri. Celebraría aún más si su compromiso en defensa de las dos vidas se hubiera concretado implementando, como cabeza del Ejecutivo, la prohibición de la venta libre de misoprostol, que es claramente abortiva”, señaló Hotton según un comunicado difundido por el Frente Nos.