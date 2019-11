El insólito blooper de Sebastián Vignolo con el Pity Martínez durante su relato en River-Patronato

El experimentado relator quiso mandarle un saludo a Gonzalo Martínez, ex jugador de River y actualmente en el Atlanta United de la Major League Soccer de Estados Unidos, que según él estaba "prendido a la transmisión" del encuentro en Núñez.

"Abrazo grande, Pity. Muy bien Pity Martínez prendido a la transmisión viviendo River-Patronato", esgrimió el relator mientras transcurría el primer tiempo.

Esto hubiera pasado desapercibido de no ser porque en las redes sociales rápidamente dejaron a Vignolo en evidencia, ya que en ese mismo momento, Pity Martínez se encontraba en el banco de suplentes de su equipo frente a New England Revolutions, por lo que claramente no se encontraba mirando el encuentro de su ex club.

Lógicamente, en Twitter no dejaron pasar el furcio de Vignolo y los comentarios no tardaron en aparecer:

Embed Acá está el Pity Martínez al que Vignolo le mandó saludos. pic.twitter.com/92XtkSPKCa — (@SoyMauroGrande) October 6, 2019

Embed Pollo Vignolo: "Nos está viendo el pity desde Estados Unidos", tiró en la transmisión.



Adivinen que jugador está en este momento en el banco de suplentes en pleno partido ♂️♂️ pic.twitter.com/wGVkeOxSOG — Julián Saal (@julisaal) October 6, 2019

Embed Vignolo tira "Pity Martínez metido en la transmisión". Cuando se entere que en este momento está en el banco de suplentes del Atlanta United se cae de culo. — Toto (@TotoVincent14) October 6, 2019