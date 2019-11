La hermana de la inspectora asesinada por Eugenio Veppo reclamó que siga en la cárcel: "Es un animal"

"Eugenio Veppo es un animal, no tiene conciencia del otro, no aprendió nunca en su vida o no tuvo quien le enseñe lo que es el respeto hacia el otro y el amor hacia el prójimo", sentenció Gabriela Choque, la hermana de la inspectora de tránsito que murió atropellada por el periodista hace un mes en Palermo.