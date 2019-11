El padre Paco Oliveira respaldó a Kicillof por sus dichos sobre la pobreza y la droga

“Está bien lo que dijo Kicillof. En los barrios no se quiere al transa, pero ese, el más pobre, no tiene otro medio de vida, vende droga por necesidad”, indicó Oliveira y advirtió que “el último de la fila, el orejón del tarro y el que cae preso, no se mete por gusto en la droga. Lo hace por necesidad”.

En ese sentido, denunció a El Destape Radio que “el Gobierno persigue al consumidor y al narcomenudeo. No se meten con las mafias” y agregó que “Kicillof no estigmatizó a los pobres; eso lo hacen Pichetto y Macri cuando dicen que los pobres no quieren laburar y quieren vivir de los planes”.

Luego explicó en sintonía con el anunció la campaña "Argentina contra el Hambre" de Alberto Fernández que “la medida fundamental para saciar el hambre es la presencia del Estado porque esto no es una mesa de amigos, hay intereses”.