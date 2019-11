Brian Fernández explicó por qué ingresó a un programa de abuso de sustancias en Estados Unidos

“Vengo pasando unos malos momentos en mi vida personal. Pedí ayuda para no volver a recaer en ciertas cosas que me han pasado en la vida y para no ser sancionado otra vez”, explicó el ex jugador de Racing en diálogo con Olé.

El jugador de 25 años tuvo varios episodios relacionados con su adicción a las drogas durante su estadía en Racing, pero desde que su salida al exterior (jugó en Francia, Chile, México y ahora en Estados Unidos) no había registrado episodios extra futbolísticos.

brian-fernandez.jpg

"Hablé con el club, hablamos con la Liga y me dijeron que había un lugar al que yo podía ir. Le dije que hoy mismo quería ir y me fui", detalló Fernández.

Igualmente, el delantero se encargó de aclarar que no fue suspendido por el club y que tomó esta decisión precisamente para evitar caer en nuevas tentaciones: "Se dicen cosas que no son, pero la gente es así. Hoy en día estoy bien, tranquilo. No estoy suspendido, me siguen pagando, estoy habilitado”.