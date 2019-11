Pidieron procesar a Blaquier, ex funcionario de Macri, por el manejo irregular de fondos de la Anses

Blaquier está acusado de negociaciones incompatibles con la función pública por haber suscripto en 2016 con los fondos de la Anses obligaciones negociables de las empresas Arcor S.A. y Cablevisión S.A. a las que había estado vinculado hasta diciembre de 2015.

El ex funcionario macrista quedó imputado por no informar sobre su vínculo anterior con las empresas beneficiadas por las decisiones del FGS y por no haber optado por la posibilidad de abstenerse de participar de las mismas.

La causa está en manos del juez Sebastián Casanello, quien indagó a Blaquier semanas atrás. El magistrado, con el pedido de procesamiento en mano, deberá resolver la situación procesal del ex funcionario.

Según los investigadores, Blaquier habría puesto en evidencia un particular interés por beneficiar a estas empresas dado que, las habría preferido por sobre otras que habrían ofrecido mejor tasa de interés.

Fuentes judiciales deslizaron que otro de los datos del expediente es que Blaquier habría tenido una sociedad llamada Fontinalis Partners junto con Ralph Booth, accionista del 9% del Grupo Clarín, quien había nombrado como director en esa firma al ex funcionario y luego, al hermano de Blaquier.

Desde el comienzo de la investigación, el fiscal Picardi sostuvo que “en su carácter de subdirector Ejecutivo de Operación del FGS, se interesó en la adquisición de ON (obligaciones negociables, es decir, títulos de deuda corporativa) de Arcor y Cablevisión, con miras a la obtención de un beneficio de un tercero, incumpliendo los deberes que le eran impuestos en su carácter de funcionario público”.

“Los estrechos vínculos de Blaquier con el resto de las personas integrantes del comité de inversiones del FGS y con las empresas emisoras de las ON en cuestión, la presencia de irregularidades en el trámite de aprobación para la suscripción de dichos títulos, la existencia de opciones de inversión más rentables en el mercado que las ofrecidas por Arcos y Cablevisión, las bajas calificaciones de riesgo otorgadas a las ON de las empresas por parte de la agencia de calificación Moody’s, y el beneficio que la inversión por parte del FGS les reportó a las empresas, abona la hipótesis delictiva aquí planteada”, describió Picardi.