La fuerte revelación de Messi sobre su problema con Hacienda en España

En el año 2013 el astro argentino vivió una época difícil luego de que se dieran a conocer sus problemas con la Hacienda, en donde tuvo que pasar por un largo juicio y fue imputado por fraude de unos cuatro millones de euros.

"En esa época tuve en la cabeza irme, no por querer dejar el Barça sino por querer dejar España, sentía que estaba siendo muy maltratado y no quería estar más acá. Varios equipos estaban ahí pero no tuve ninguna oferta especial porque los clubes sabían de mis ganas de seguir en el Barça, pero eso iba más allá", declaró al medio catalán.

Además, confesó lo mucho que le afectaron los dichos de los periodistas a sus seres queridos. "Fue muy difícil para mí y mi familia porque la gente no se entera de lo que pasa. Escucha de oídas y opina. Un sector de la prensa ayudó a que eso fuera así. Se ensañaron conmigo y demostraron así que iban por todos. Fue duro por todo lo que pasó en ese momento. Lo mejor es que los niños eran pequeños y no se enteraron de nada", continuó.

Su situación con la Uusticia se resolvió tras un pago voluntario por 10 millones de euros, pero aseguro que el hecho pudo haber terminado con su carrera en el club "blaugrana".