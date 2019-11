Anticipan que el empleo industrial se seguirá deteriorando en lo que resta del año

Sin lugar para los famosos brotes verdes que el macrismo se empeñó en ver donde no había, la consultora Ecolatina advirtió que la megadevaluación post PASO echó por tierra cualquier posibilidad de reactivación económica.

"La aceleración de la inflación y, en el mejor de los casos, la interrupción en la mejora de los ingresos reales provocará una retracción en el alicaído consumo de las familias, a la vez que la incertidumbre en relación a las medidas que tomará el próximo gobierno pospone cualquier tipo de inversión productiva" indica el informe de la consultora.

Y advierte: "Estos factores echaron por tierra las expectativas de las empresas del sector (industrial). La mitad de las mismas prevé que la demanda interna caerá en el corto plazo (...). La fallida recuperación de cara a las elecciones podría desencadenar un nuevo reacomodamiento de los recursos de las empresas, que implicaría un aumento de suspensiones y/o recortes de horas extras, en principio. En consecuencia, el deterioro de empleo fabril difícilmente se detenga en lo que queda del año".

Ecolatina tampoco anticipa un aumento de las exportaciones impulsadas por la devaluación y la consecuente mejora de la competitividad en el mercado internacional de los productos argentinos. "La contracción del consumo doméstico no estaría compensada por mayor ventas al exterior" señala la consultora y advierte que en el corto plazo no se espera una reacción significativa de las exportaciones "que permita colocar stock no vendido localmente".

"En definitiva, los factores que propiciaron esta dinámica permanecerán latentes en lo que resta del año, por lo que seguramente la industria y la construcción vuelvan a exhibir un retroceso significativo" concluye el lapidario informe.

Y advierte que el probable cambio de gobierno tampoco traería soluciones rápidamente, "ya que incluso en un escenario optimista, los ingresos reales tardarán en repuntar mientras que tendrán que existir señales que fomenten la inversión productiva".