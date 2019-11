Día del Respeto a la Diversidad Cultural: ¿es feriado este lunes?

La modificación se realizó con motivo de “destacar y rememorara las muertes de los pueblos originarios” para “dotar a dicha fecha de un significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de todos los pueblos”.

Este año, el 12 de octubre cae sábado pero es uno de los feriados no movibles, por lo tanto, el lunes 14 se decretó como “día no laborable”, en cual queda a potestad de las empresas decidir si el trabajador debe o no ir a trabajar. Además, la jornada del lunes no se pagará como extra, en tanto la del sábado sí.

¿Cuándo es el próximo feriado?

Así las cosas, según el calendario oficial, para el próximo feriado faltan exactamente 38 días: será el próximo lunes 18 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional.