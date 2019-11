Alberto a los jóvenes: "El día que me vean traicionando lo que les digo ahora salgan a la calle a reclamármelo"

En un auditorio colmado por jóvenes el candidato a presidente del Frente de Todos les reclamó obligarlo a no defeccionar. "El día que me vean defeccionando, el día que me vean traicionando lo que les estoy diciendo, salgan a la calle y díganme 'Alberto no te equivoques'" pidió.

Alberto trazó un sombrío panorama a partir de la situación que dejará el próximo 10 de diciembre pero aseguró tener "la certeza de que se pueden cambiar las cosas porque muchas veces nos hemos caído y otras tantas nos hemos levantado".

Y advirtió: "que no nos hagan creer que chocamos siempre con la misma piedra, que estamos condenados a tropezarnos con la misma piedra una y otra vez, esto no es así, lo que pasa es que cada tanto toman el poder los mismos que vuelven a hacer las mismas cosas: ajuste, endeudamiento, desempleo, pobreza y hambre. Siempre los mismos resultados y tenemos que llegar y remarla otra vez".

Cargó una vez más contra la consideración del presidente Mauricio Macri de que ir a la escuela es "caer en la escuela pública" y contra la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal que deploró la apertura de Universidades Nacionales en el interior del país "porque los pobres nunca llegan a la universidad".

"Tenemos el orgullo de ser hijos de la educación pública" reivindicó contra las palabras de los dos principales referentes de Juntos por el Cambio.

A su vez "Pepe" Mujica, recibido con una ovación por los alumnos del Nacional Buenos Aires, les advirtió sobre los desafíos que enfrentarán en los próximos años y les exigió que no se dejen "robar la libertad".

"La historia humana es un cementario de utopías, pero gracias a eso vamos andando porque siempre tenemos más capacidad para soñar que para concretar pero ¿qué sería vivir sin sueños?" se preguntó el ex presidente uruguayo.

Mujica les reclamó a los jóvenes no olvidar nunca que "son argentinos primero pero también son latinoamericanos y son hermanos de todos los pueblos pobres de América latina".

El ex mandatario también vaticinó que "Argentina va a salir de la angustia que tiene hoy, lo ha hecho mil veces, es un país riquísismo y tal vez su desgracia está ahí, en el exceso de riqueza que tiene".