Mujica: "Sé que Argentina va a salir de esta angustia, es un país riquísimo"

"No sé el rumbo que va a tener la Argentina, pero sé que va a salir de la angustia que tiene", subrayó el ex mandatario oriental.

Junto al candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, en una charla con estudiantes, Mujica continuó: " (Argentina) ha salido mil veces, es un país riquísimo y tal vez su desgracia está ahí, en su riqueza".

"Ustedes son responsables de lo que va a venir, pero no se olviden de los miles que no puede venir a la universidad, de lo que se acurrucan en la soledad de los campos. El ser universitario no es un privilegio, es una obligación de servir a su pueblo", enfatizó Mujica ante los jóvenes en el Colegio Nacional de Buenos Aires.