"Â¡QuÃ© saludÃ¡s, si vos no tenÃ©s amigas!": el video viral de una mujer que violenta a su pareja

“¡Qué saludás vos, si vos no tenés amigas, chupapija, culiao!”, le dice una y otra vez ante la mirada atónita del resto de los pasajeros. El joven agacha la cabeza y no le responde. Ella insiste y amenaza “contestame o me voy a cagar matando”.

Se desconocen las identidades de los protagonistas pero se supo que el video fue registrado al sur de la provincia de San Juan. Las imágenes circularon por WhatsApp como “La novia tóxica de Pocito”.

El video fue publicado en Facebook y lo compartieron más de 20 mil veces. Quien lo subió lo posteó como una broma, pero los comentarios en su mayoría son de rechazo.