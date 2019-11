Detuvieron a Jane Fonda durante una protesta por el cambio climático en Washington DC

"Voy a usar mi cuerpo, que es ahora en cierto modo famoso y popular por la serie que voy a hacer en el Distrito de Columbia, y vamos a tener una manifestación cada viernes", prometió Fonda al sitio The Washington Post.

Fonda se sumó a los manifestantes contra la inacción frente al cambio climático y prometió más actividad política en el futuro: "Vamos a incurrir en la desobediencia civil y seremos arrestados cada viernes", anticipó.

La actriz y otros 15 manifestantes fueron acusados de "agruparse, obstruir e incomodar" en las escalinatas del congreso nacional estadounidense, donde está terminantemente prohibido protestar de cualquier modo.

La policía informó sobre una "manifestación ilegal en el lado este", pero Fonda anunció que esta no será la última vez que se vea algo semejante: las protestas seguirán hasta enero, por lo menos. "Tengo 82 años. No hay nada que puedan hacerme. No importa lo que hagan", expresó.

Fonda apoyó "un'Nuevo Acuerdo Verde' que suponga una transición y el abandono de los combustibles fósiles proporciona el diseño" para disminuir el impacto humano en el planeta.

El nombre del acuerdo es una referencia al New Deal que el presidente Franklin D. Roosevelt puso en marcha en la década de 1930 para lidiar contra la Gran Depresión.

"Dicen que no es realista, que es socialismo. Eso es lo que dijeron del New Deal de Roosevelt, y así fue como conseguimos el Seguro Social y una clase media", señaló la actriz.

Esta no es la primera vez que Fonda usa su fama para atraer atención a causas políticas: en los setentas pidió por el final de la guerra de Vietnam y su viaje a Hanoi en 1972, cuando seguía la contienda, la convirtió en mucho más que una cara bonita.