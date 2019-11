Ni en el Día de la Madre los comerciantes tuvieron un alivio: facturaron 12% menos

En una economía inflacionaria y altamente sensible al aumento del dólar, no hay bolsillo que aguante. La brutal suba de los precios licuó los ingresos de los argentinos, que no se ajustaron a la par del costo de vida.

Así, la profunda recesión en la que está sumida la Argentina y de la que no puede salir -hace 18 meses consecutivos- paralizó el consumo. Y este Día de la Madre ni si quiera fue la excepción.

minutouno.com hizo un relevamiento de precios de algunos productos que se suelen relagar a las mamás en su día, y los aumentos que sufrieron fueron, en promedio, del 60% en un año. Pero en algunos casos, se duplicaron literlamente.

precios de la madre regalos

En este contexto, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó que las ventas cayeron un 12% frente a la misma fecha del año pasado.

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas tuvieron un ticket promedio de $1.100, un 37,5% por encima del año pasado, cuando se ubicó en $800, señaló lña CAME, pero vale recordar que los últimos 12 meses la inflación fue del 53,5% según el Indec, esto quiere decir que la gente optó por gastar en 2019 menos y comprar regalos más económicos.

"Como ya se viene detectando la tendencia en fechas especiales, los festejos apelaron más a salidas o reuniones en familia que a obsequios. Los productos más demandados fueron celulares, de perfumería, cosmética y servicios de estética, belleza y cuidado personal", precisó la CAME.

Y añadió que las ventas estuvieron signadas por los planes de hasta 18 cuotas, los descuentos que decidieron realizar algunas marcas y las promociones bancarias, además, la decisión de parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), de devolver el IVA en rubros de alta demanda para los regalos del Día de la Madre.

"La implementación de los Planes Ahora 3, 6, 12 y 18 cuotas, con tasas que se mantuvieron en el 20 %, constituyeron un motor importante para el movimiento comercial, a lo que se sumaron los planes especiales para adquirir productos de indumentaria, calzado y marroquinería, bicicletas, libros, artículos de librería, teléfonos celulares 4G, computadoras, notebooks y tabletas e instrumentos musicales", evaluó la Cámara, que así y todo informó una caída de las ventas del 12 por ciento.

La Argentina entró en recesión oficialmente en septiembre de 2018 luego de registrar la sexta caída consecutiva de la economía. Así las cosas, desde abril del año pasado que el país no repunta.

De hecho, según un informe de la consultora Ecolatina, el PBI por habitante del país tendrá en 2019 la séptima caída más pronunciada en el planeta, ya que con el 2,7% de retroceso que se prevé para este año sólo será superado por Venezuela, Guinea Ecuatorial, Irán, Nicaragua, Sudán y Turquía.