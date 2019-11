Macri dijo que a sus marchas no van "por un choripán" y disparó: "Uno está con la familia o con el narcotráfico"

"Estamos acá porque queremos defender nuestra convicciones, acá no hay choripán. No tengamos miedo, no voy a parar de trabajar para que logremos la Argentina que merecemos", sostuvo el mandatario que fuera derrotado con contundencia en las PASO y apuesta a llegar al balotaje en las elecciones.

"No hay moral que justifique vender droga que mata a nuestros hijos, no hay doble moral ni doble discurso en esto: uno está con la familia o está con los delincuentes y el narcotráfico", lanzó el mandatario en Olavarría

El líder del PRO pidió "más tiempo" para poder continuar con su gestión.

A modo de broma, el Presidente aseguró que "el gato aguanta", ante lo cual la multitud que se juntó en el Paseo Jesús Mendía replicó cantando "el gato no se va".