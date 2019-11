Por primera vez en la historia, debaten todos los candidatos a presidente

El hecho es inédito. El 4 de octubre de 2015 estuvieron el propio Macri, Sergio Massa, Margarita Stolbizer, Adolfo Rodríguez Saá y Del Caño. Daniel Scioli del Frente para la Victoria no participó y justificó que "los debates toman muchas veces un tono de agresión y no corresponde eso con el espíritu de lo que espera la gente". El 15 de noviembre de 2015 sí fue el ex gobernador bonaerense a enfrentar al actual presidente a una semana del balotaje.

El primer debate después de la restauración de la democracia tuvo lugar en 1984, cuando el entonces presidente Raúl Alfonsín convocó a un plebiscito, aunque no vinculante, por el conflicto limítrofe con Chile por el Canal de Beagle. La consulta a la ciudadanía era si se aceptaba el Tratado de Paz y Amistad con el país vecino.

En aquella primera experiencia intercambiaron ideas el senador peronista Vicente Leonidas Saadi, por el "No", y el canciller Dante Caputo por el "Sí" con la moderación del periodista Bernando Neustadt. De aquel contrapunto quedaron en el imaginario popular de los ‘80 las frases del catamarqueño: “basta de cháchara”, “no me responde la pregunta” o “se va por las nubes de Úbeda”.

En 1987, Antonio Cafiero y Juan Manuel Casella, por el peronismo y el radicalismo, respectivamente, protagonizaron el primer intercambio de propuestas televisado en su pelea para acceder a la gobernación bonaerense.

En 1989, el por entonces candidato del Frente Justicialista Carlos Saúl Menem se ausentó del programa "Tiempo Nuevo", de Neustadt, donde iba a contrastar plataformas con el postulante radical Eduardo Angeloz. El por entonces gobernador cordobés utilizó el recurso de la “silla vacía” en alguno de sus spots.

Para las elecciones de 2003 tampoco hubo debate entre los tres postulantes del peronismo -Néstor Kirchner, Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá-, el candidato de Recrear, Ricardo López Murphy y Elisa Carrió entre otros aspirantes al sillón de Rivadavia.

Desde entonces, la iniciativa estuvo ausente de los comicios de 2007 y 2011, dos procesos electorales de los que resultó ganadora Cristina Kirchner.