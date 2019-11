Kempes desmiente el spot de la polémica: "Yo no soy hincha de Boca"

kempes desmiente ser hincha de boca

“Hola, amigos, bueno amigos, realmente en las redes sociales anda circulando que yo dije que era hincha de Boca; esas no fueron mis palabras. Yo dije que mi abuelo era hincha de Boca Juniors, pero... lo supieron cortar y poner otra frase. Así que, lamentándolo mucho, yo no soy hincha de Boca. Hasta la próxima”, dijo la gran figura del Mundial Argentina ‘78.

Si bien hay fotos de Kempes con la camiseta de Boca cuando era niño, con el paso de los años el ex delantero de Instituto de Córdoba, Rosario Central, River y Valencia de España (entre otros) no se identificó con ningún club en particular.

En el video, presentado en la Cena Anual Solidaria, está Kempes y no Carlos Bianchi. Tampoco otros símbolos como “Rojitas”, Rattín o Marzolini.