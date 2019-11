Relaciones internacionales: qué dijeron los candidatos de los vínculos con el exterior

El presidente, Mauricio Macri, el único que no nombró a las Malvinas, fue el que cerró este segmento, en el cual los postulantes tuvieron hasta dos minutos para expresarse sobre lo que debería hacer la Argentina en el contexto internacional. El líder del PRO, como era de esperarse, empezó hablando de Venezuela y eligió resaltar el acuerdo con la Unión Europea (que aún no se sabe si se rubricará o no).

“No es cierto que las exportaciones estén subiendo” eligió decir Roberto Lavagna, que confrontó con el oficialismo sobre los datos del comercio exterior y resaltó el crecimiento del sector del conocimiento para recalcar su sello en el sector, a través de una ley de 2004, durante su gestión. Lavagna, al igual que Fernández, habló de la tarea del Mercosur y subrayó que nadie conoce los detalles del acuerdo con la Unión Europea.

Nicolas Del Caño, por su parte, usó parte de su tiempo para pedir silencio en homenaje a los trabajadores muertos en Ecuador y le dijo “lamebotas de Trump” a Macri por su cercanía con Estados Unidos.

Juan José Gómez Centurión, ex combatiente de Malvinas, tuvo a las islas como eje de su discurso y al gasto en Defensa en general como objetivo a aumentar. “Las fronteras son un colador” sentenció.

Espert eligió hablar de Malvinas y de economía: “En cualquier momento empieza a fantasear con un default, si no queremos pagar la deuda dejemos de vivir como mangueros del mundo y ganémonos los dólares”, pidió.