Cristina Kirchner cruzó a Macri por sus dichos sobre la deuda y lo acusó de fomentar la fuga de dólares

"Retomo esto que dije en La Matanza: no se puede seguir con este ciclo de que viene uno que te endeuda y otro que se desendeuda", sentenció Kirchner en la presentación de su libro, "Sinceramente", realizada este lunes en El Calafate, Santa Cruz.

La ex presidente se retrotrajo a la estatización de "las deudas de los grupos privados, no sólo de la familia Macri", ocurrida en el año 1982 con Domingo Cavallo como presidente del Banco Central.

Kirchner aseguró que "va a ser necesario" un análisis profundo de la evolución de la deuda externa del país en los últimos 80 años "porque los argentinos tienen derecho a saber por qué los endeudaron y quiénes se la llevaron".

También abogó por "establecer mecanismos" para que no vuelva a pasar que una deuda cuantiosa generada por una decisión política hunda a los contribuyentes en una situación compleja.

Más cerca en el tiempo, la ex presidenta se refirió a la respuesta que Alberto Fernández le reservó a Macri por sus dichos "cuando dijo que esta diferencia de lo que entró del FMI se fueron en meses 30 mil millones de dólares de 39 mil millones".

"Claro que las deudas se paguen, pero que la paguen los que más la disfrutaron, no el conjunto de la sociedad argentina", sentenció la candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos.

Kirchner se refirió a una "tercera andanada neoliberal desde 2015" que dejó al país en una situación social y económica precaria, aunque no al borde de un estallido como el de 2001 porque "no surgió en ningún momento el 'que se vayan todos' porque una parte importante de la sociedad advirtió que lo que se había hecho había dejado huella y había que reconstruir".

"No han podido con la memoria de lo que se hizo durante 12 y medio en los que la gente advirtió que se podía vivir mejor. A nosotros nos decían que había que hacer libre ingreso de capitales, que no podía haber restricción ni regulación de cambios, que tenía que haber importaciones libres", enumeró la ex presidenta sobre los pedidos de los llamados "mercados" evocados por el macrismo en reiteradas oportunidades.

"Es muy complejo lo que pasó estos cuatro años, pero yo creo que había una memoria y una vivencia, que fue lo que permitió reconstruir esto, y con la unidad del peronismo, que no es poca cosa", sentenció.

"Espero que todos los que pensaron en algún momento que tenían destinos individuales adviertan que no hay destinos individuales en le campo nacional, popular y democrático. Puede haber experiencias mediáticas, pero el proyecto nacional, popular y democrático argentino requiere la profunda unidad del campo popular y sectores afines, que sin estar de acuerdo en todo coinciden en lo central", explicó Kirchner.

En seguida la ex presidenta pasó al "tema del endeudamiento y el control y regulación de cambios"

"Mirando la historia uno advierte que hay períodos de desendeudamiento. En 80 años hubo muy pocos períodos de no endeudamiento o desendeudamiento", resaltó en referencia a las presidencias de Hipólito Yrigoyen o Arturo Illia, y hasta al de "Néstor y Cristina" en alusión a los 12 años de kirchnerismo.

"En esos períodos siempre hubo regulación cambiaria", señaló Kirchner.

"Si los únicos períodos sin endeudamiento fueron cuando hubo regulación cambiaria, ¿no será que los que quieren la libertad cambiara la quieren para llevarse los dólares afuera del país?", disparó en referencia a la quita del denominado cepo cambiario, que fue una de las primeras decisión de Macri al llegar a la Casa Rosada.

A esa decisión le llegaron otras en la misma línea, pero Kirchner evitó nombrar al presidente en funciones.

"Ahora resulta que todos le pegan al muñeco en el piso. Yo creo que (los problemas) fueron las políticas que se aplicaron más allá de que es cierto que por ahí no es de los más 'chispita' para gobernar... No será chispita pero el problema no es ese", expresó sobre los críticos recientes del macrismo, sobre todos los salidos de medios internacionales.

"Me parece que están tratando de salvar al ideario neoliberal y tratando de culpar a Chispita, pero ni es un problema de Chispita sino de las políticas", siguió Kirchner, antes de revelar que "él aplicó todo lo que a mí me pidieron y a Néstor le pidieron durante 12 y medio. Todos los años iba a la bolsa y me pedían lo mismo".