La carta de Conwell tras dejar en coma a Day: "Pensé en dejar el boxeo"

Day sufrió una "lesión traumática" y se sometió a una cirugía cerebral de emergencia el sábado por la noche después de ser noqueado por Conwell en un combate de peso súper welter en el Winstrust Arena. Patrick Day está en coma como consecuencia de la lesión y se encuentra en estado extremadamente crítico.

Luego de que se conociera la noticia, su rival le dedicó una emotiva carta.

La carta de Charles Conwell a Patrick Day

Esta es la última vez en la que hablo de la situación porque es un asunto muy sensible no sólo para su familia y amigos, sino también para mí y para el deporte del boxeo.

Querido Patrick Day,

Nunca quise que te pasara esto. Sólo quería ganar. Si pudiera dar marcha atrás, no le desearía a nadie que le pasara esto. He repetido una y otra vez la pelea en mi cabeza pensando qué hubiera pasado si esto no hubiera sucedido y por qué te pasó a ti. No puedo dejar de pensar en eso. He rezado por tí muchas veces y derramado tantas lágrimas porque ni siquiera puedo imaginar cómo se sentirían mis amigos y mi familia.

Te veo en cualquier sito al que voy y todo lo que oigo son cosas maravillosas sobre ti. Pensé en dejar el boxeo pero sé que eso no es lo que tú querrías. Sé que eras un enorme luchador de corazón así que he decidido luchar y ganar el título mundial porque es lo que tú querrías y es lo que yo quiero, así que voy a usarlo como motivación todos los días y asegurarme de dejarlo todo en el ring siempre. Con compasión, Charles Conwell.

VIDEO: el KO de Charles Conwell a Patrick Day