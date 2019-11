Taxistas marchan al Gobierno porteño: ¿dónde son los cortes?

Un documento de la organización sindical explicó que el plan de lucha continuará como "correlato" de las medidas adoptadas el 3, 8 y 10 de este mes, que incluyeron asambleas en diez puntos de la ciudad de Buenos Aires, indicó el dirigente Omar Viviani.

Los taxistas marcharán hacia la Jefatura de Gobierno y entregarán un petitorio gremial, afirmó Viviani, quien explicó que la Mesa de Unidad del sector está integrada por el Sindicato de Peones de Taxis (SPT) y los gremios ATC, UPAT, SPAT y Upimra, que exigirán "el cese de actividades de Uber" y que Cabify "no use vehículos no autorizados".

Los trabajadores se concentrarán desde las 11 de mañana en varios cruces de la ciudad: Jujuy y Brasil, Garay y Boedo y Avenida La Plata y Caseros y, luego, irán a la Jefatura de Gobierno porteño.