La analogía futbolera de Macri sobre su situación actual: "Lo mismo me pasó con Boquita"

Allí, el Presidente, además de realizar algunas promesas electorales, entre las que se destacan la extensión a 20 días de las licencias por paternidad o persona no gestante y la creación de una licencia por adopción de 75 días, realizó una vez más una analogía futbolera para referirse a su situación actual y a la contundente derrota en las PASO de agosto.

"Lo mismo me pasó con Boquita, al principio me ganaba Ramón Díaz todos los campeonatos, mi amigo me ganó 5 campeonatos seguidos, pero después nosotros ganamos 17", expresó entre risas el Presidente ante un centenar de personas que se congregó en la ciudad cordobesa.

Macri Boca elección.mp4

"¿Por qué? Porque seguimos creyendo, trabajando juntos y apostando a los mismos valores: la verdad, la honestidad, dialogar, respetar al otro, querer ser parte del mundo", concluyó Macri.