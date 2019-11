Aranguren, golpeado por la crisis: "Estoy trayendo mis dólares para continuar viviendo"

“Como ministro tiene que tenerlo en la Argentina, dicen. Quiero hacer una diferencia. Una cosa es el ahorro y otra la inversión”, declaró a José Luís Brea en La Nación e insistió en defenderse: “Si un ministro argentino o cualquiera tiene sus ahorros, que hizo como empleado en relación de dependencia, salvaguardados, protegidos en el exterior, es una decisión de ese tipo”.

Luego tuvo que sincerarse respecto a la crisis y expuso qué pasó tras su salida del gobierno: “En una tapa de Página 12 pusieron 'Aranguren tenía razón' porque yo había dejado mis ahorros afuera. De hecho hoy, que todavía no tenemos ingresos [en su consultora], estoy trayendo mis dólares en este momento, que tendría que ser al revés, para continuar viviendo”.

En otro tramo de la entrevista reconoció el problema para impedir corridas cambiarias que sufre Mauricio Macri, pero estableció una salvedad respecto a los servicios: “No se puede seguir con una economía en donde no se puede controlar el valor del dólar, que es una consecuencia de no controlar la inflación. Es una simplificación decir que la culpa es que las tarifas están dolarizadas”.