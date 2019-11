Indignación por una influencer que publicó una foto posando en medio de las protestas de Barcelona

“Barcelona está en llamas”, escribió aprovechando los disturbios en la ciudad española para posar como si estuviera en una sesión de fotos.

influencer barcelona.jpg

En ruso, publicó debajo un texto describiendo a su manera lo que veían sus ojos en las calles: “Adelante, detrás de ti, a izquierda y derecha, en todas partes. Alrededor, las explosiones, helicópteros, el ruido de las balas y sirenas. Barcelona en llamas. Esta noche es como una película de acción de Hollywood. ¡Los detalles se publicarán hoy en la historia!”.

influencer rusa barcelona

Las críticas por utilizar la situación que vive la ciudad con el fin de promocionarse no tardaron en llegar. Uno de los comentarios que le dejaron a la influencer menciona: «Si estabas preocupada por Barcelona, publicar una jodida foto tuya con el fuego detrás como si estuvieras en una película o en una sesión de fotos no es la mejor manera de hacer que la gente sepa lo triste que estás. Solo piensa un poco más y deja de tener esa estúpida personalidad. No estás ayudando en absoluto. Qué pena por esto. Ojalá nunca suceda en tu país. Muestra un poco de respeto, por el amor de Dios”.

influencer rusa barcelona

Fitness Mama es madre de tres hijos y gurú del fitness y la vida sana. En su cuenta de Instagram supera los 700 mil seguidores y ofrece programas de entrenamientos y nutrición personalizados.