La Fiscalía respetará el anonimato de la presunta víctima de Axel por abuso sexual

Los fiscales se están "en plena recopilación de evidencias, recabando testimonios". La pena del abuso sexual simple - que contempla un contacto físico manifiestamente abusivo- va de los seis meses a los cuatro años de prisión.

Además, se informó que los fiscales que intervienen en el caso "mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso" y "en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso".



El comunicado completo:





Atento al interés público que despertó el caso, el Ministerio Público Fiscal informa que en el día de ayer (15/10), se recepcionó una denuncia por un delito contra la integridad sexual, en la cual se acusa al artista conocido como “Axel”. Según el relato de la víctima se trataría de un abuso sexual simple (art. 119 primer párrafo del Código Penal) y habría ocurrido en 2017.

En conjunto con el abogado de la querella que representa a la víctima, se está trabajando en la obtención de evidencias de cara a fortalecer la investigación que incluyen recepción de testimonios y la solicitud de informes a distintos organismos.

Cabe señalar, que los fiscales que intervienen en el caso mantuvieron comunicación con la víctima esta mañana y que la misma manifestó su deseo de no brindar mayor información pública del caso.

En consecuencia y como es política de este Ministerio Público en pos de la protección de la víctima, de evitar su revictimización y no de no perjudicar el normal avance de la investigación, sólo se informarán de manera oficial los posibles eventos procesales que pudieran darse en el caso (formulación de cargos, control de acusación o juicio), aclarando desde ya que no se brindarán mayores datos del hecho ni de las circunstancias del mismo.