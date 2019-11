Nahir Galarza reveló que está embarazada: habría sufrido una pérdida

La joven se encuentra alojada en la Unidad Penal Nº 6 Concepción Arenal -la cárcel de mujeres de Paraná-, cumpliendo una condena a prisión perpetua en segunda instancia por el crimen de Fernando Pastorizzo, ocurrido en Gualeguaychú el 29 de diciembre de 2017.



"Estoy embarazada de cinco meses. Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", dijo la interna al portal Ahora.

Es la segunda vez que Galarza tiene pérdidas, pero en esta oportunidad fue mucho más grave y decidió revelar su estado "por miedo", según sus propias palabras. Todo este tiempo había decidido ocultarlo, incluso mientras debió estar recluida por algunos días en una celda de aislamiento como castigo por haber subido fotos a Facebook el 23 de septiembre.

Según el portal enterriano, los principales temores de Nahir es que si las autoridades de la UP6 se enteraban de su embarazo, decidieran enviarla al Pabellón de Madres, ya que cuando cruza por allí, las presas la agreden y amenazan.

"Lo oculté por miedo, porque quiero cuidar a mi bebé", contó. Y afirmó que desconoce quién es el padre. "Matías Caudana no es la única persona con la que me ví. Con Matías tuve una relación de amistad, pero fue a principio de año y después ya no me ví más y no supe más nada. Tengo otros amigos, compañeros, gente nueva que he conocido", dijo.

Y en ese sentido, amplió: "He conocido gente en la facultad, o gente que me ha llamado, con la que pegué onda, o conocidos de mis compañeras", al tiempo que sostuvo que espera que su hijo o hija que nacería en enero "pueda vivir fuera de este lugar, que sea feliz, que nunca tenga que pasar por nada de lo que yo viví".

Por su parte, el abogado José Ostolaza confirmó que este viernes presentó "al Superior Tribunal de Justicia un pedido de atención médica urgente para Nahir".