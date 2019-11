Alberto Fernández: "Macri se enojó por las PASO y dejó volar el dólar, espero que no se enoje después del 27"

"La única verdad que dijo Macri es que si se enojaba podía hacernos daño. Se enojó el 11 de agosto y el 12 dejó que volara el dólar por los aires. Espero que el 27 no vuelva a enojarse. Por lo demás quedémonos tranquilos, vamos a hacer que todo vuelva a funcionar", dijo el candidato presidencial del Frente de Todos en diálogo con C5N.





Alberto Fernández



En relación a los discursos que dice el Presidente durante las marchas del "Sí, se puede", Fernández señaló que "Todo lo que dice es mentira. Macri no tiene idea de lo que pasa en su gobierno, tiene un nivel de ignorancia llamativa y habla de cosas que no tienen que ver con la verdad. Seguirá mintiendo, está en su naturaleza. Debe ser que no encuentra otro camino como ese", señaló.

Las declaraciones del candidato del Frente de Todos se conocen un día antes de la segunda edición del primer debate presidencial obligatorio que se realizará este domingo a la noche en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Fernández sostuvo además que Macri "habla de la inversión en ciencia y tecnología, y la inversión cayó un 43%; habla de educación, y el presupuesto cayó un 40%, y les sacó las notebooks a todos los chicos; te dice le preocupa la salud, que cayó un 23%. Todo lo que dice es mentira".

"Para Macri, el problema es el derecho que tenían los jubilados a que sus ingresos se actualicen por el costo de vida, y el derecho de los trabajadores a tener paritarias. Para Macri el problema de la Argentina es que da derechos", aseveró Fernández.

Por otro lado, consideró que la Argentina "tiene un tercio de la sociedad enojado con el peronismo, que cada tanto nos pone un Macri de presidente, quien nos hace creer que cada 10 años tenemos una crisis".



Sin embargo, aseguró que de ser elegido el próximo 27 de octubre:"Vamos a poner las cosas en orden. Todo va a ser difícil pero lo que la gente tiene que tener muy en claro es cuáles son nuestras prioridades. Nuestra prioridad son los que peor están".



"Estoy pensando que como un acuerdo social supone muchas cosas, podría surgir a través de un consejo económico y social. Propongo seriamente un pacto duradero para hacer las cosas mejor entre todos", manifestó.