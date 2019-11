Ante una nutrida concurrencia, Macri insistió con los fantasmas del pasado y el "dedito" buscando sumar votos

“Decimos no más a la resignación, a desaprovechar oportunidades, no queremos repetir la misma historia una y otra vez. Estamos acá para decirle a todos los argentinos y el mundo entero que sí se puede. No nos vamos a quedar callados viendo cómo nos roban el futuro, aunque pensemos distinto, ya lo vivimos muchas veces, con deditos, con atril, con canchereadas y soberbia, con esa forma de concebir el poder que muchos argentinos rechazamos ¡Basta de eso!”, arengó el Presidente reforzando el concepto del primer debate presidencial.

A unas 500 mil personas, Macri les dijo que "es impresionante verlos, cada vez somos más. Ustedes crearon la marcha del ‘Sí se puede’ el 24 de agosto cuando salieron a decirme que no estaba solo. Estamos acá para decirles que ustedes no están solos”.

Durante su discurso, Macri también mencionó "a los compañeros venezolanos que nos acompañan, que defienden los valores de la verdad, honestidad, diálogo, respeto, libertad que en su país perdieron" y comparó la situación de Venezuela con la de Argentina: “Estamos defendiendo una forma de vivir”. También saludó a Santiago de Chile pese a que la ciudad estaba inmersa en una ola de protestas por el aumento del subte.

En ese sentido, se dirigió al casi 33% que lo votó en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de las elecciones 2019 y volvió a intentar polarizar con el kirchnerismo: “Tenemos que reconocer que somos una mayoría que muchas veces miró el silencio, hasta con miedo, creyendo que la política era algo que había que mirar de lejos, que era mejor no meterse porque nunca iba a cambiar. Sin darnos cuenta fuimos regalando espacios, dejando todo en manos de unos pocos que se creyeron dueños del Estado y fueron por todo hasta por nuestra libertad”.

"Se viene una etapa de crecimiento, de más trabajo y de alivio para los argentinos”, reiteró y pidió: “No caigamos en espejismos, en aquellas promesas vacías de aquellos que tantos nos defraudaron, con ellos están las mismas frustraciones de siempre, los abusos que ya no queremos más, los privilegios defendidos con mentiras y patotas, no caigamos otra vez, no aceptamos que quienes destruyeron el país ahora nos digan con el dedo en alto que ellos son los que saben, ¡por favor!”.