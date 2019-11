Las "lecciones de decencia" de Alberto Fernández a Espert y el freno a Macri: "A mí no me va a correr"

Alberto Fernández respuesta corrupción.mp4

"En materia energética lo que usted hizo fue llenar los bolsillos de sus amigos: subió los tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedo sin energía, y se pregunta cómo yo en mis años como jefe de Gabinete no ví la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública. ¿No vio lo qué pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que el era el responsable. Hablemos en serio: a mí no me va a correr", le dijo al primer mandatario.

alberto fernandez causas por corrupción decencia 1

Luego le respondió al economista: "Cuando tuve diferencias, renuncié y me fui a mi casa. Nunca un juez me citó para que dé explicaciones, no es la suerte del Presidente, que cuando deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde es investigado. No es ese mi problema. No tengo nada que ver con la corrupción, no me corra por ese lado. Puedo darle clases de decencia".