Frase a frase, chicana a chicana: los cruces de Macri y Alberto Fernández

Aquí un repaso por los cruces más álgidos:

Macri: "Tenemos que elegir en qué tipo de país queremos vivir. Es importante saber la trayectoria de los candidatos. Yo no cambio para acomodarme".

Fernández: "Estamos en la Facultad de Derecho. Acá me eduqué y educo y acá sabemos que un Presidente no se debe involucrar en la justicia ni firmar decretos que favorezcan a sus hermanos" (por el decreto de Macri que modificó la ley de blanqueo para permitir que familiares de funcionarios pudieran acogerse al beneficio).

Cruces entre Macri y Fernández Debate.mp4

Macri: "En este tema (seguridad) somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas del delito, alientan a los barrabravas, menosprecian a las fuerzas de seguridad y transforman la justicia en una puerta giratoria. Así son ellos y no van a cambiar".

Fernández: "La inseguridad está vinculada con la desigualdad de una sociedad, las sociedades más igualitarias son las que menos crimen tienen. Cuesta entenderlo pero es así. Y la Argentina ha generado una gran desigualdad en estos años, en estos últimos cuatro años el entramado social se ha quebrado".

Fernández: "No nos parecemos en nada Presidente, en nada gracias a Dios. Si le preocupa tanto el narcotráfico ¿cómo puede ser que el consumo de droga aumentó estos años? Tratemos el tema con seriedad, con menos marketing y más seriedad por favor".

Macri: "En 2014 hubo récord de policías muertos, el doble de hoy, ellos le dieron gatillo fácila los delincuentes"

Fernández: "La Argentina tiene hoy la peor tasa de desempleo en 13 años. Es razonable cuando el Presidente piensa que el trabajo es un costo y no le preocupa, por eso cerró el ministerio de Trabajo y dejó que el desempleo crezca"

Fernández: "Con su política energética Macri le llenó los bolsillos a sus amigos".

Fernández: "¿No vio usted señor Presidente la corrupción? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Usted mismo dijo después de la muerte de su padre que había incurrido en actos de corrupción, hablemos en serio, a mi no me va a correr".

Fernández: "Cuando tuve diferencias (con Cristina Kirchner) me fui a mi casa, jampas me citaron para dar explicaciones, no es la suerte del Presidente que cuando deje el gobierno lo esperan más de 100 causas. Puedo dar clases de decencia".

Macri: "Es de mal gusto citar a quien no está en este mundo para defenderse. Pero es difícil creer que usted no vio nada de los bolsos de López, de Báez, Muñoz y los demás. Es imposible creer que no haya visto nada".

Fernández: "Macri dijo que venía a poner orden institucional y lo primero que hizo fue proponer dos jueces para la Corte por decreto. Lo que hicieron fue cambiar la palabra corrupción por conflictos de intereses".

Macri: "Dicen que quieren libertad de prensa y fantasean con una Conadep para juzgar periodistas. No somos iguales. Ellos no aceptan, no creen que Maduro es una dictador y eso ya marca una enorme diferencia entre ellos y nosotros".

Fernández: "El Presidente está preocupado por cómo le irá a la prensa conmigo pero yo me ocupé de hablar con todos y nos les pregunté cómo pensaban. Él lo que hizo fue pedirle a los dueños de los medios que sigan encubriendo sus errores. La prensa corre peligro con Macri, no conmigo".

Fernández: "Tengo muchas dudas de que el Presidente se preocupe por la calidad institucional. ¿Qué pasó con los parques eólicos, con el blanqueo de su hermano cuando la ley se lo impedía, qué van a hacer con la deuda del correo? Son dudas que tenemos todos los argentinos.

Macri: "Quedó claro que el kirchnerismo y Alberto Fernández son lo mismo. Quieren justicia militante, periodismo militante, no les molesta la corrupción. Claramente no somos lo mismo".

Macri: "Es indignante escucharlo hablar de pobres, no les creo nada, sólo la ocultaron cuando intervinieron el INDEC".

Fernández: "Este gobierno pasó todos los límites, hay una ley de emergencia alimentaria que no se puso en marcha todavía".

Macri: "Aguantar la agresividad kirchnerista es duro, espero haberme ganado el cielo. El kirchnerismo volvió a ponerse agresivo tal cual su historia".