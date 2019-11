Fernando Espinoza denunció que Alejandro Nadur lo "apretó" en el entretiempo de Huracán-San Lorenzo

Embed #TNTSports | Fernando Espinoza relató lo sucedido en el entretiempo: “Lo que pasó quedará en el informe. Había más de 20 personas en el vestuario, dirigentes y presidente de Huracán.”#Huracán #SanLorenzo pic.twitter.com/KIk1EmLMWQ — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) October 20, 2019

En tanto, Nadur aseguró tener "testigos que pueden acreditar" que nunca ingresó al vestuario del árbitro Espinoza, como éste dejó asentado en un acta, para intentar agredirlo por dos aparentes penales cometidos por defensores de San Lorenzo que fueron ignorados por el juez.

"Me hicieron un acta de contravención que dice lo mismo. No entré al vestuario. El acta dice que estaba en el pre vestuario, pero nunca entré al vestuario del árbitro. Espinoza me dijo: “no me pegues”, y yo estaba con las manos atrás, yendo a calmar a nuestros jugadores. Ese fue el diálogo. Es una cosa de locos. No sé que interpreta por malos términos", puntualizó Nadur.

"Pero la cuestión es que ganamos el clásico y tenemos que disfrutar. Sin embargo, el periodismo hace foco en lo qué pasó con el árbitro y no habla del triunfo de Huracán", se quejó.