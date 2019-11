Alberto Fernández, tras el segundo debate: "Macri ya es parte de la historia"

"Que Macri se quede en la grieta, ya es parte de la historia. El presidente pierde, asume otro y no pasa nada. En todo caso habrá mucha gente feliz", consideró Fernández a la salida de su casa en Puerto Madero.

El ex jefe de Gabinete insistió con el pedido de que Macri no libere al dólar tras las elecciones del 27 de octubre y sostuvo que la transición hasta el 10 de diciembre "debe ser tranquila".

"Espero que Macri no se enoje y libere el dólar porque la transición debe ser tranquila", pidió Fernández.

Fernández cruzó ayer a Macri, quien buscó acusarlo por corrupción en la obra pública durante su gestión como jefe de Gabinete.

"En materia energética lo que usted hizo fue llenar los bolsillos de sus amigos: subió los tarifas de un modo tan cruel que la Argentina se quedó sin energía, y se pregunta cómo yo en mis años como jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública y usted en el clan Macri no vio la corrupción en la obra pública. ¿No vio lo qué pasaba en su familia? Después nos contó cuando su padre murió que él era el responsable. Hablemos en serio: a mí no me va a correr", le dijo al primer mandatario.