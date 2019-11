Mojo de El Kuelgue, sobre las elecciones: "Estoy esperanzado en salir de esta"

Kuelgue Política.mp4

- ¿Cómo ves las elecciones de la próxima semana?

- Como banda, músicos y trabajadores de la música y el espectáculo lo sufrimos al igual que todos. A la gente le cuesta cada vez más llegar a fin de mes, imagínate comprar una entrada. Creo que en la música y el arte en general es un lugar y espacio para expresarse y sacar la rabia, la alegría, la tristeza, todo lo que uno tiene contenido, y creo que afecta un montón. Últimamente está afectando un montón en todos y todas, de todas las generaciones y el espacio de un recital, de un festival es increíble para poder expresar y sacar todo lo malo que nos está pasando como sociedad enferma que estuvimos atravesando todos estos años.

Estoy contento con lo que va a pasar, creo que va a haber un cambio, un aire nuevo. Estoy esperanzado en salir de esta. Es la primera crisis que me agarra fuerte como persona adulta, viví la del 2001 más chico, no tenía mucha conciencia, y ahora hay más conciencia social y política en la música, en los festivales, se pueden decir las cosas, la gente sabe más, es más consciente de lo que está pasando, la juventud está más metida con la política o que sepa lo mínimo es un montón. Antes cuando empezamos a tocar con El Kuelgue había una chatez absoluta. Celebramos esto y esperemos que empiecen a cambiar las cosas.

- ¿Cómo se están preparando y qué significa para ustedes como banda que se hagan estos tipos de festivales?

- Nos estamos preparando muy bien, por suerte tuvimos bastantes este año y está bueno que sucedan estos festivales más seguido. Más en esta época que no hay guita para ahorrar e ir a ver un concierto. En un festival tenés un montón de bandas, diferentes estilos, diferentes generaciones.

Además está el plus de que este festival es federal, que hay más festivales federales, que no todo se nuclea en la Capital Federal, en Buenos Aires. Hace poco estuvo el festival La Capital en La Plata, el Harlem en Santa Fe, se está abriendo el juego. Creo que esto también coincide con la cantidad y calidad musical que está pasando hoy en día en la escena de música que está súper explotada para bien y estamos pasando por un gran momento.

- Ustedes ya son una banda reconocida pero, ¿qué opinan de los músicos que están surgiendo?

- Celebrando esto porque imagínate que nosotros cuando teníamos 18, 20 años no pasaba mucho. Estaba bastante estancada la cuestión en cuanto a propuestas musicales, nosotros empezamos jugando con El Kuelgue, no era un objetivo hacer una banda ni laburar de esto. Mezclábamos distintos estilos musicales y en ese momento no había festivales como La Nueva Generación, eran todos de rock, todo bastante encasillado. A mí me encanta el rock pero nosotros nunca nos encasillamos con ningún género porque si no nos aburríamos, eso formó parte del germen de El Kuelgue.

Que se proyecte así, que ahora estén pasando nuevas generaciones que desde tan temprana edad estén empezando a tocar con una calidad musical impresionante y nuevos estilos que antes no se veían, no se escuchaban, no estaban visibilizados en Argentina, es para celebrar y está buenísimo.