Subte: los metrodelegados levantaron las medidas de fuerza

La medida de fuerza iba a paralizar el servicio entre las 5.30 y las 7.30. Además se iba a realizar una apertura de molinetes de 8 a 10 y de 15 a 17 en la línea D. Los metrodelegados, en un comunicado, habían anunciado el paro por la presencia de amianto en muchos de los subtes que circulan actualmente en la Ciudad de Buenos Aires.



Según Roberto Pianelli, secretario General de los Metrodelegados, “Hay 1.200 trabajadores que estuvieron expuestos a este material cancerígeno y hasta que mueran tendrán que hacerse estudios todos los años”.



“Sobre 180 trabajadores que se hicieron estudios ya hay 11 que tienen patologías, que son benignas pero pueden evolucionar en cancerígenas”, indicó Pianelli.

Y concluyó: “No nos gusta hacer paro, lo hacemos cuando no hay alternativa. Si nos hacen una propuesta seria esperemos que mañana no haya necesidad de hacer paro”.