En septiembre se disparó la fuga de capitales y en la era Macri salieron del país US$84.100 millones

Así, en los casi cuatro años de gobierno de Mauricio Macri el monto de la fuga supera los 84.000 millones de dólares, precisó Julia Strada por C5N.

El BCRA en su informe precisó que las "´personas humanas´, que básicamente demandan moneda extranjera para atesoramiento y viajes al exterior, compraron de forma neta U$S 2.891 millones".

Y detalló que de ese total, U$S 2.578 millones correspondió a la demanda de billetes y U$S 314 millones a otro tipo de operaciones. Se trató de un significativo aumento en el caso de atesoramiento dado que en agosto la cifra había sido de US$ 1.516 millones.

El Banco Central dio a conocer también que los depósitos privados en moneda extranjera cayeron unos U$S 5.200 millones y destacó que se dio una mayor merma en la primera mitad del mes, cuando llegó a U$S 4.100 millones.

"Esta desaceleración de la salida se acentuó en la primera mitad de octubre", resaltó, la máxima autoridad monetaria, que conduce Guido Sandleris.

Por otro lado, las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) bajaron 294 millones de dólares este martes con respecto al número final del lunes de esta semana, que fue de US$46.885 millones.

Mientras tanto, el dólar oficial cerró a $61,33 y el contado con liqui lo hizo a $79,17, lo que implica una "mayor demanda en los canales informales de compra", como señaló Julia Strada en el canal C5N.

El contado con liqui "es el que te habilita el 'fugaducto'", es decir, "comprar en el paralelo y depositarlo en una cuenta en el exterior", explicó la magíster en Economía.