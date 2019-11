Alberto Fernández, sobre el día después de la elección: "Espero un mercado tranquilo"

Fernández se mostró optimista respecto a la votación del domingo: "Creo que estamos muy bien. Los argentinos queremos ponerle punto final a esta etapa", y agregó en diálogo con Futurock que "los argentinos están tranquilos porque se despertó la esperanza, porque quieren llegar al domingo para elegir otra cosa. Es tremendo el maltrato a los sectores más débiles".

También habló sobre los primeros días de gobierno en caso de ser elegido Presidente: "Esto va a llevar tiempo, pero los primeros en ver los resultados serán los sectores postergados. Mi prioridad absoluta es solucionar el hambre y que los trabajadores y jubilados recuperen poder adquisitivo".

En ese sentido, Alberto resaltó la "gran madurez social" de los Argentinos. "Todos esperamos al domingo para expresar nuestro descontento en las urnas", y relató que "es muy angustiante las cosas que te dicen al oído cuando vas a los barrios. Una jubilada me abrazó y me pidió que no los olvide porque no pueden más".

Del debate presidencial dijo que "cuando Macri habló del ellos y nosotros estuve a punto de decirle: '¿En qué te han convertido? ¿Quién es el panelista ahora'?" pero no quiso aumentar la grieta porque quiere "gobernar para todos".

Por el contrario, opinó que "Macri no hace nada bien, por eso vuelve a la posición fetal del momento en que le fue bien y apuesta a la grieta".

Sobre la negociación de la deuda externa dijo "el Fondo es responsable junto a Macri de lo que está pasando en el país. Hay que recordárselo siempre", y que "hizo lo imposible para que Macri gane las elecciones, fue la campaña más cara de la historia".