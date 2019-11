Fernando Zampedri pidió disculpas por festejar la clasificación de River: "Estaba contento"

"Quiero pedir disculpas, subí una foto sin ánimos de agredir ni de generar problemas, es lo que menos quiero tener", dijo Zampedri con referencia a una foto suya con la camiseta de River, que subió anoche en una historia a su cuenta de la red social Instagram.

"Estaba contento (por la clasificación de River a la final de la Copa Libertadores tras eliminar a Boca); nunca había subido una foto con una camiseta. A los dos minutos me di cuenta de que me equivoqué. No quise molestar a nadie, fue un grave error", dijo.

La publicación de la storie con la camiseta de River generó una ola de indignación en las redes sociales entre los hinchas "canallas", algunos de los cuales piden una sanción de parte del club, pero la mayoría lo minimizó y prefirió recordar el festejo de Zampedri como campeón con Central de la Copa Argentina.

En este punto, Zampedri advirtió: "Respeto la decisión del hincha de que esté molesto y enojado conmigo porque la verdad que fue un error, nunca lo había hecho y me equivoqué, no sé cómo manejar la situación, no me siento bien yo y mi familia tampoco y les pido disculpas al hincha y a mi familia".

Asimismo, el ex atacante de Atlético Tucumán agregó: "Les quiero pedir disculpas a los dirigentes, yo me debo a esta institución. Conseguí el logro más grande de mi carrera acá, que fue salir campeón. Le tengo un respeto enorme, es un club muy grande y lo de ayer fue un error muy grande, lo asumo, me equivoqué".