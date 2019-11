Kicillof cerró su campaña en La Plata con Cristina: "Macri y Vidal dejan tierra arrasada"

Ante una multitud el candidato y ex ministro de Economía aseguró que "hoy somos testigos del fracaso de los gobiernos de (Mauricio) Macri y de (María Eugenia) Vidal. Es un fracaso no solo desde lo económico, sino también desde una forma de concebir la forma de hacer política y de gobernar según la cual hay que apostar al egoismo, al salvese quien pueda. Creyeron que gobernar era poner excusas y mucho marketing y esa es la enseñananza que nos dejan estos cuatro años: no se puede gobernar el país como una empresa".

Kicillof realizó además un sucinto repaso sobre la situación de la provincia. "Dejan una provincia arrasada. Endeudaron a la provincia a una tasa enorme, en dólares y a corto plazo. Vidal deja una deuda de más de 12 mil millones de dólares, el 80% de ella nominada en dólares, que vence en los próximos cuatro años" describió.

Y siguió: "Se cerraron 3.300 pymes industriales, esto gargan en sus espaldas. Cerraron 9 mil comercios en la provincia, se perdieron 87 mil puestos de trabajo y 1,7 millones de bonaerenses cayeron por debajo de la línea de la pobreza".

Por su parte Cristina pidió a la nueva dirigencia que toma la posta mantenerse "cerca de la gente" y le pidió a los argentinos no creer todo lo que se dice en la televisión y en los diarios. Para ello puso como ejemplo al dirigente chileno Marco Enríques Ominami quien denunció que enb los medios de ese país no existe ninguna voz crítica de la getsión de Sebastián Piñera.

"Miremos lo que está pasando en Chile, ¿cuántas veces nos dijeron por la televisión o dirigentes políticos que había que seguir el modelo económico y social del país vecino?" se preguntó y pidió "abrir cabezasy corazones para entender que nos quieren vender como la sociedad ideal una sociedad en la que se quiebran los lazos de solidaridad y después terminan como terminan".